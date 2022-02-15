Угроза вторжения, 15 февраля. Что происходит на границах с РФ и дипломатическом фронте Украины. Онлайн-репортаж (обновляется)

Мир и Европа стоят на грани катастрофы, которую может вызвать агрессия России против Украины

Ограничения не будут действовать на территории, на которой военное положение не введено / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный вопрос ближайших дней – решится ли Путин начать широкомасштабное вторжение в Украину или нет. И с Запада и с Востока несутся потоки противоречивых сообщений, которые порой меняют информационную картину буквально за несколько секунд.

Портал "Сегодня" запускает 15 февраля онлайн-репортаж. Мы в режиме нон-стоп будем публиковать самые горячие, самые свежие новости, чтобы предоставить вам максимально объективную картину о том, что творится на границах Украины с РФ и Беларусью и что предпринимают политики Запада и Украины, чтобы не допустить большой войны в Европе.

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15 февраля

07.04 Агентство Reuters распространило тревожную информацию из Лондона, причем со ссылкой на три независимых друг от друга источника в западных разведках.

Как уверяют источники, агенты ФСБ и наемники, увеличили свое присутствие в Украине в последние недели.

Их задача непосредственно перед российским вторжением в Украину обеспечить информационную кампанию прикрытия, и провести кибератаки на критически важную инфраструктуру Украины, такую ​​как электрические и газовые сети.

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Так же отдельные группы агентов могут провести точечные теракты с применением специального оружия.

Источники также заявили, что в Украину направили наемников из российских частных военных компаний (ЧВК), тесно связанных с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

06.35 Одной из дат вторжения России в Украину называли среду 16 января. Президент Украины подписал Указ, которым объявил этот день – Днем Единения Украины.

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Итак, как украинцы отметят первый в истории День Единения:

завтра будет поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;

в 10:00 прозвучит Государственный Гимн Украины;

зарубежные диплучреждения Украины в государствах пребывания проведут соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

В честь нового праздника Зеленский также распорядился:

в течение суток утвердить план о повышении довольствия солдат с 1 марта на 30%,

обеспечить ежедневное онлайн-информирование о реальной ситуации в сфере безопасности,

ускорить формирование территориальной обороны

обеспечить надлежащее исполнение чиновниками своих обязанностей.

06.17 Владимир Зеленский чтобы сбить волну паники вчера выступил с экстренным обращением к нации, в котором призвал украинцев не поддаваться панике.

Главный посыл послания президента – Украина сильна, хоть против страны и ведут войну по всем фронтам.

"Мы стремимся к миру, и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим", – заявил президент.

06.10 Главным политическим событием 14 февраля стал визит в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольцаи его переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Переговоры длились почти три часа и по их окончании лидеры двух государств вышли к прессе. Герр канцлер заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и ему непонятно, почему, мол, Россия, активно фокусируется на этой проблеме.

Ну что же, сегодня, Олаф Шольц может лично об этом спросить у Владимира Путина. После Киева канцлер вылетел на переговоры в Москву.

Канцлер ФРГ и президент Украины

06.00 Вчера был не только День Святого Валентина, но и еще одна знаковая дата. 14 февраля был очередной юбилей установления дипломатических отношений между независимой Украиной и Российской Федерацией. Кто бы мог представить, что спустя 30 лет, наша страна окажется жертвой Кремля.