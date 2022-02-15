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СЕГОДНЯ Власть События

Угроза вторжения, 15 февраля. Что происходит на границах с РФ и дипломатическом фронте Украины. Онлайн-репортаж (обновляется)

Александр Максюк Александр Максюк Заместитель событийного лидера "Сегодня"
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15 февраля, 07:00
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Мир и Европа стоят на грани катастрофы, которую может вызвать агрессия России против Украины
Ограничения не будут действовать на территории, на которой военное положение не введено
Ограничения не будут действовать на территории, на которой военное положение не введено / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный вопрос ближайших дней – решится ли Путин начать широкомасштабное вторжение в Украину или нет. И с Запада и с Востока несутся потоки противоречивых сообщений, которые порой меняют информационную картину буквально за несколько секунд.

Портал "Сегодня" запускает 15 февраля онлайн-репортаж. Мы в режиме нон-стоп будем публиковать самые горячие, самые свежие новости, чтобы предоставить вам максимально объективную картину о том, что творится на границах Украины с РФ и Беларусью и что предпринимают политики Запада и Украины, чтобы не допустить большой войны в Европе.

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15 февраля

07.04 Агентство Reuters распространило тревожную информацию из Лондона, причем со ссылкой на три независимых друг от друга источника в западных разведках.

Как уверяют источники, агенты ФСБ и наемники, увеличили свое присутствие в Украине в последние недели.

Их задача непосредственно перед российским вторжением в Украину обеспечить информационную кампанию прикрытия, и провести кибератаки на критически важную инфраструктуру Украины, такую ​​как электрические и газовые сети.

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Так же отдельные группы агентов могут провести точечные теракты с применением специального оружия.

Источники также заявили, что в Украину направили наемников из российских частных военных компаний (ЧВК), тесно связанных с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

06.35 Одной из дат вторжения России в Украину называли среду 16 января. Президент Украины подписал Указ, которым объявил этот день – Днем Единения Украины.

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Итак, как украинцы отметят первый в истории День Единения:

  • завтра будет поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;
  • в 10:00 прозвучит Государственный Гимн Украины;
  • зарубежные диплучреждения Украины в государствах пребывания проведут соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

В честь нового праздника Зеленский также распорядился:

  • в течение суток утвердить план о повышении довольствия солдат с 1 марта на 30%,
  • обеспечить ежедневное онлайн-информирование о реальной ситуации в сфере безопасности,
  • ускорить формирование территориальной обороны
  • обеспечить надлежащее исполнение чиновниками своих обязанностей.

06.17 Владимир Зеленский чтобы сбить волну паники вчера выступил с экстренным обращением к нации, в котором призвал украинцев не поддаваться панике.

Главный посыл послания президента – Украина сильна, хоть против страны и ведут войну по всем фронтам.

"Мы стремимся к миру, и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим", – заявил президент.

06.10 Главным политическим событием 14 февраля стал визит в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольцаи его переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Переговоры длились почти три часа и по их окончании лидеры двух государств вышли к прессе. Герр канцлер заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и ему непонятно, почему, мол, Россия, активно фокусируется на этой проблеме.

Ну что же, сегодня, Олаф Шольц может лично об этом спросить у Владимира Путина. После Киева канцлер вылетел на переговоры в Москву.

Канцлер ФРГ и президент Украины
Канцлер ФРГ и президент Украины

06.00 Вчера был не только День Святого Валентина, но и еще одна знаковая дата. 14 февраля был очередной юбилей установления дипломатических отношений между независимой Украиной и Российской Федерацией. Кто бы мог представить, что спустя 30 лет, наша страна окажется жертвой Кремля.

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