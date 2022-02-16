Зеленський їде до Маріуполя на важливу зустріч

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Президент України Володимир Зеленський увечері 16 лютого збере послів іноземних держав у Маріуполі Донецької області.
Про це повідомили в ефірі телеканалу "Україна 24".
Зазначається, що президент спочатку поїде до Рівного, а ввечері прибуде до Маріуполя, де й відбудеться зустріч із послами іноземних держав.
Загроза з боку Росії
РФ зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у 20-х числах лютого.
Також ми з'ясовували, наскільки реальні сценарії захоплення України.
Крім цього, ми ведемо онлайн-репортаж про те, наскільки загострилася ситуація після провокаційних рішень Москви.
РФ відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним. Україна скликає термінову зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.