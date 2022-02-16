Зеленський їде до Маріуполя на важливу зустріч

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Президент України Володимир Зеленський увечері 16 лютого збере послів іноземних держав у Маріуполі Донецької області.

Про це повідомили в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Зазначається, що президент спочатку поїде до Рівного, а ввечері прибуде до Маріуполя, де й відбудеться зустріч із послами іноземних держав.

Володимир Зеленський: "Ця інформація тільки провокує паніку та не допомагає нам" / Фото: Офис Президента Украины

Загроза з боку Росії

РФ зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у 20-х числах лютого.

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Також ми з'ясовували, наскільки реальні сценарії захоплення України.

Крім цього, ми ведемо онлайн-репортаж про те, наскільки загострилася ситуація після провокаційних рішень Москви.

РФ відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним. Україна скликає термінову зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

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Нагадаємо, група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.

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