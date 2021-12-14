Зеленский едет на переговоры в штаб НАТО

Результаты встречи ожидают как в Киеве, так и в Москве / Коллаж "Сегодня"

У президента Украины Владимира Зеленского появится возможность лично объяснить генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу позицию страны по поводу запрета со стороны России вступать нам в Североатлантический альянс. В четверг, 16 декабря, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте НАТО.

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После встречи оба представителя выступят с совместным заявлением для прессы в штаб-квартире НАТО.

Ситуация вокруг членства

Как известно, по результатам двухчасовых переговоров российского президента Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена, которые прошли 7 декабря, Москва начала подготовку юридического документа, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Документ касается в первую очередь перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.

Еще 1 декабря в Кремле выразили обеспокоенность активизацией со стороны Организации Североатлантического договора сотрудничества со странами, граничащими с Россией. Дошло до того, что президент РФ Владимир Путин, принимая верительные грамоты у дипломатов, потребовал от НАТО юридического документа, заверяющего, что Альянс не будет расширяться на восток.

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Перед встречей в Брюсселе Верховная Рада разрешила допуск на территорию Украины войск других стран для участия в международных учениях.

Украина отказываться от своего пути в НАТО и ЕС не собирается. Глава МИД Дмитрий Кулеба отверг условие президента России, что Украина или Запад должны гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток.