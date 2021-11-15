Западная разведка предупредила о планах военного вторжения России этой зимой – СМИ

Запад раскрыл планы России / Фото: Коллаж: Сегодня
Зимой Россия, скорее всего, попытается дестабилизировать Украину, применяя, в том числе, военные методы. Об этом пишет издание Financial Times.
Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, заявила, что выводы западных разведок основаны не только на сведениях о наращивании войск РФ на границе, а и, вероятно, на их дополнительной информации о намерениях президента России Владимира Путина.
Также она сообщила, что интерпретации разведданных Запада все еще "требуют дальнейшего обсуждения", но уточнила: там "подчеркивают высокую вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой".
По ее словам, информация военной разведки Украины "совпадает" с информацией стран-партнеров.
В тоже время, анонимный европейский чиновник сказал изданию, что даже если Россия не вторгнется снова, "постоянное давление с ее стороны максимально затрудняет развитие и укрепление Украины как страны".
Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, что скопление войск вблизи наших границ может свидетельствовать о планах России захватить новые украинские территории.
Россия у границ Украины
- Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
- Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о последствиях, если она снова попытается захватить часть украинской территории, как это было в 2014 году. Он также напомнил, что Россия любит обвинять Украину в "провокациях".
- Тем временем Вашингтон показал РФ, куда могут идти ее войска на границе Украины. Кремль получил предупреждение от директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса, который недавно был с визитом в Москве.