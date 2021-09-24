Закон об олигархах переголосуют из-за нелепой ошибки "слуг"

Рада облажалась во время принятия скандального закона. Коллаж "Сегодня"

Верховной Раде придется переголосовать законопроект №5599 об олигархах, который был принят во втором чтении, из-за того, что были приняты лишние правки – в законе теперь есть разные редакции о признании человека олигархом.

Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Комитет ВР по нацбезопасности рекомендовал руководству парламента исправить несогласованность в принятом законе путем переголосования пятой статьи (о механизме определения человека олигархом).

"Испанский стыд или "а мы же говорили". Закон про олигархов №5599 будут переголосовывать. Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять. Говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно еще одно голосование в Раде, чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут. В чем проблема? Учли одновременно три (396, 398, 406) правки, которые противоречат одна другой. Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона", – написал Железняк.

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В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подтвердил, что закон придется переголосовывать, поскольку в таком виде законопроект не сможет работать. Он уточнил, в чем конкретно проблема.

"Слуги" внесли в законопроект об олигархах две взаимоисключающие нормы: одна гласит, что олигархом признает СНБО, как это и планировал Зеленский, а другая – что НАПК (правка Разумкова)", – написал нардеп в Telegram.

Закон об олигархах принимали с "боем"

Еще с самого утра 23 сентября главы фракций совещались о том, как будут принимать закон. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предложила компромиссный вариант, чтобы каждый лидер фракций выступал по 10 минут, а потом каждый автор поправок по три минуты. Депутаты даже согласились продлить рабочий день, пока не рассмотрят законопроект.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук (который заменял Разумкова) тоже был за "сокращенку", а второй вице-спикер ВР Елена Кондратюк и остальные фракции парламента выступали за полное рассмотрение правок. Из-за этого даже пытались отстранить Стефанчука от заседания, но эта затея провалилась (не набралось голосов). Дошло даже до истерики из-за Лукашенко, с которым сравнили Стефанчука.

Но в "Слуге народа" решили не затягивать процесс, поскольку поправок несколько сотен и голосование относительно их могло занять несколько дней. В результате вместо рассмотрения каждой правки Рада прошла просто по пунктам закона, которые были предложены ко второму чтению.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, который яро поддерживает деолигархизацию, назвал принятие закона самым важным днем в новейшей истории Украины.