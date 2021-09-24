Закон про олігархів переголосують через безглузду помилку "слуг"

Рада схибила під час ухвалення скандального закону. Колаж "Сьогодні"

Верховній Раді доведеться переголосувати законопроєкт №5599 про олігархів, який був прийнятий у другому читанні, через те, що були прийняті зайві правки – в законі теперь є різні редакції про визнання людини олігархом.

Про це повідомив в Telegram голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Комітет ВР з нацбезпеки рекомендував керівництву парламенту виправити неузгодженість в ухваленому законі шляхом переголосування п'ятої статті (про механізм визначення людини олігархом).

"Іспанський сором або "а ми ж говорили". Закон про олігархів №5599 переголосовуватимуть. Ось треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його судорожно виправляти. Говорили, що там є юридичні помилки. Тепер потрібно ще одне голосування в Раді, щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть. У чому проблема? Врахували одночасно три (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній. Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону", – написав Железняк.

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У свою чергу нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко підтвердив, що закон доведеться переголосовувати, оскільки в такому вигляді законопроєкт не зможе працювати. Він уточнив, у чому конкретно проблема.

"Слуги" внесли до законопроєкту про олігархів дві взаємовиключні норми: одна говорить, що олігархом визнає РНБО, як це і планував Зеленський, а інша – що НАЗК (правка Разумкова)", – написав нардеп в Telegram.

Закон про олігархів ухвалювали з "боєм"

Ще з самого ранку 23 вересня голови фракцій радилися про те, як ухвалюватимуть закон. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко запропонувала компромісний варіант, щоб кожен лідер фракцій виступав по 10 хвилин, а потім кожен автор поправок по три хвилини. Депутати навіть погодилися продовжити робочий день, поки не розглянуть законопроєкт. Перший віцеспікер Руслан Стефанчук (який заміняв Разумкова) також був за скорочену процедуру, а другий віцеспікер ВР Олена Кондратюк та інші фракції парламенту виступали за повний розгляд правок. Тому навіть намагалися відсторонити Стефанчука від засідання, але ця затія провалилася (не набрала голосів). Дійшло навіть до істерики через Лукашенка, з яким порівняли Стефанчука. Але в "Слузі народу" вирішили не затягувати процес, оскільки поправок кількасот і голосування щодо них могло зайняти кілька днів. Зрештою замість розгляду кожної правки Рада пройшла просто по пунктах закону, які були запропоновані до другого читання.

Секретар РНБО Олексій Данілов, який затято підтримує деолігархізацію, назвав ухвалення закону найважливішим днем у новітній історії України.