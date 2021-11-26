Ярош: Путин принял решение уничтожить Украину

Ярош не исключает нападения Путина на Украину. Коллаж "Сегодня"
Президент России Владимир Путин давно принял решение уничтожить Украину и сейчас действительно есть угроза большого вторжения агрессора в нашу страну. Если украинский народ будет мобилизован, то удастся остановить вторжение.
Об этом рассказал в интервью изданию ГОРДОН советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош.
По его словам, у России есть преимущество в авиации, в ракетной технике – она дает возможности оккупантам даже без существенного ввода войск нанести довольно ощутимые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.
"В том, что Путин принял в свое время для себя решение уничтожить Украину, у меня сомнений нет. Ну и много информации разнообразной – она, в принципе, в общем доступе есть. Так мы все можем делать выводы. В конце концов, его неоднократные заявления, что "Украина – это не государство" и так далее. Потому эта угроза (вторжения) существует", – сказал Ярош.
Бывший лидер "Правого сектора" отмечает, что Россия уже отработала на недавних учениях переброску войск, а нынешних 90 тысяч солдат, которые находится вблизи Украины, достаточно для начала широкомасштабных действий как первого эшелона. После этого можно быстро перебросить дополнительные силы.
Он считает, что для Украины очень важно в такой ситуации полное взаимодействие политической власти, государственной власти и Вооруженных сил.
"Потому что сами по себе Вооруженные силы не могут нанести сокрушительное поражение России. Ну, мы не в той весовой категории немного. Но при этом, когда народ весь будет мобилизован на борьбу с российской агрессией, тогда и остановить, и отбросить можно. Это абсолютно реально. И здесь важно, чтобы власть проводила мобилизационные такие определенные морально-психологические вещи. Чтобы не было так, как сейчас, знаете, что на востоке война, а в Днепре она уже так не чувствуется", – подчеркнул Ярош.
Угроза вторжения в Украину
- Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что блицкрига против Украины не будет, но у Путина есть другой сценарий. По его словам, у хозяина Кремля менталитет дзюдоиста, он ищет слабинку.
- Экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж предрек России провал в Украине. По его мнению, Кремль повышает ставки перед переговорами с Западом своими военными угрозами.
- В свою очередь Дмитрий Ярош недавно предрек скорый распад России. Он считает, что Путин подтолкнул РФ к развалу, пойдя войной на Украину и оккупировав Крым.