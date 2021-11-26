Ярош: Путін ухвалив рішення знищити Україну

Ярош не відкидає нападу Путіна на Україну. Колаж "Сьогодні"
Президент Росії Володимир Путін давно ухвалив рішення знищити Україну і зараз справді є загроза великого вторгнення агресора до нашої країни. Якщо український народ буде мобілізований, то вдасться зупинити вторгнення.
Про це розповів в інтерв'ю виданню ГОРДОН радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош.
За його словами, Росія має перевагу в авіації, ракетній техніці – вона дає можливості окупантам навіть без істотного введення військ завдати досить відчутних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.
"У тому, що Путін ухвалив свого часу для себе рішення знищити Україну, я не маю сумнівів. Та й багато інформації різноманітної – вона, в принципі, у загальному доступі є. Так ми всі можемо робити висновки. Зрештою його неодноразові заяви, що "Україна – це не держава" і так далі. Тому ця загроза (вторгнення) існує", – сказав Ярош.
Колишній лідер "Правого сектору" зазначає, що Росія вже відпрацювала на нещодавніх навчаннях перекидання військ, а нинішніх 90 тисяч солдатів, які знаходяться поблизу України, достатньо для початку широкомасштабних дій як першого ешелону. Після цього можна швидко перекинути додаткові сили.
Він вважає, що для України дуже важлива в такій ситуації повна взаємодія політичної влади, державної влади та Збройних сил.
"Бо самі по собі Збройні сили не можуть завдати нищівної поразки Росії. Ну, ми не в тій ваговій категорії трохи. Але при цьому, коли народ весь буде мобілізований на боротьбу з російською агресією, тоді і зупинити, і відкинути можна. Це цілком реально. І тут важливо, щоб влада проводила такі мобілізаційні певні морально-психологічні речі. Щоб не було так, як зараз, знаєте, що на сході війна, а у Дніпрі вона вже так не відчувається", – підкреслив Ярош.
Загроза вторгнення в Україну
- Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що бліцкригу проти України не буде, але Путін має інший сценарій. За його словами, у господаря Кремля менталітет дзюдоїста, він шукає слабинку.
- Екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж передрік Росії провал в Україні. На його думку, Кремль підвищує ставки перед переговорами із Заходом своїми військовими погрозами.
- У свою чергу Дмитро Ярош нещодавно передрік швидкий розпад Росії. Він вважає, що Путін підштовхнув РФ до розвалу, пішовши війною на Україну та окупувавши Крим.