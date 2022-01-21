Танков не будет. Порошенко рассказал, как Путин будет атаковать Украину ракетами и самолетами

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Украина является сильной страной – за 5 лет построена армия, которая способна дать отпор врагу. Об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Также он рассказал, какое вооружение стоит вдоль украинской границы:

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"Искандеры" – это оперативно-тактические, а не тактические ракеты. Они представляют огромную опасность и расположены прямо вдоль нашей границы. Самое современное вооружение расположено вдоль нашей границы – расширили на 1200 км аннексированной – уже даже "переваренной" – Беларусью".

Что нужно делать сейчас?

По словам пятого президента, Украина не должна тянуть с ответными мерами:

"Соберите в понедельник (24 января – Ред.) внеочередное заседание Верховной Рады, примите решение о кардинальных изменениях в бюджете. Если вы захотите спрятать голову в песок, как вы это всегда делаете... Вы ее не спрячете – он уже заасфальтирован. И денег у вас там нет".

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Первое, что нужно сделать, по словам Порошенко, – это выделить средства для накопления стратегических резервов:

"3 года страна не закупает бронежилеты и шлемы. Нет сегодня ни продовольственного, ни топливного, ни боевого резерва... Я не сею панику – для действующих войск есть, но нужны стратегические резервы.

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Комплект боевых бригад сегодня составляет 50%. Срочно повысить уровень денежного довольствия, чтобы воин получал гораздо больше, чем охранник в супермаркете. И полицейский, чтобы получал больше, потому что от них зависит наша защита".

Также Порошенко рассказал, как по его мнению будет атаковать Путин.

"Кто сказал, что Путин будет наступать танками? Он может атаковать ракетами и самолетами с российской территории, но войны прямой не будет, будет гибридная, с хакерскими атаками и использованием пятой колонны, с беспорядками и прочим", – заявил Порошенко.

Напомним, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Россия может совершить танковый блицкриг на Киев. Также не исключен вариант с признанием т.н. "ЛНР" и "ДНР", что создаст новые проблемы на юго-востоке страны.

Он считает, что сейчас есть две серьезные опасности для нас.

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