Танків не буде. Порошенко розповів, як Путін атакуватиме Україну ракетами та літаками

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна є сильною країною – за п'ять років побудована армія, яка здатна дати відсіч ворогові. Про це в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" на телеканал "Україна 24" заявив п’ятий президент України Петро Порошенко.

Також він розповів, яке озброєння стоїть уздовж українського кордону:

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"Іскандери" – це оперативно-тактичні, а не тактичні ракети. Вони становлять величезну небезпеку і розташовані прямо вздовж нашого кордону. Найсучасніше озброєння розташоване вздовж нашого кордону – розширили на 1200 км анексованої – вже навіть "перетравленої" – Білорусі".

Що робити зараз?

За словами п'ятого президента, Україна не повинна тягнути з заходами у відповідь:

"Зберіть у понеділок (24 січня – Ред.) позачергове засідання Верховної Ради, ухваліть рішення щодо кардинальних змін у бюджеті. Якщо ви захочете сховати голову в пісок, як ви це завжди робите... Ви її не сховаєте – він уже заасфальтований. І грошей у вас там немає".

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Перше, що потрібно зробити, за словами Порошенка, – виділити кошти для накопичення стратегічних резервів:

"Три роки країна не закуповує бронежилети та шоломи. Немає сьогодні ні продовольчого, ні паливного, ні бойового резерву... Я не сію паніку – для військ, що діють, є, але потрібні стратегічні резерви.

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Набір бойових бригад сьогодні становить 50%. Терміново підвищити рівень грошового забезпечення, щоб воїн отримував набагато більше, ніж охоронець у супермаркеті. І поліцейський, щоб отримував більше, бо від них залежить наш захист".

Також Порошенко розповів, як, на його думку, атакуватиме Путін.

"Хто сказав, що Путін наступатиме танками? Він може атакувати ракетами та літаками з російської території, але війни прямою не буде, буде гібридна, з хакерськими атаками та використанням п'ятої колони, з заворушеннями та іншим", – заявив Порошенко.

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Росія може зробити танковий бліцкриг на Київ. Також не виключений варіант із визнанням т.зв. "ЛНР" та "ДНР", що створить нові проблеми на південному сході країни.

Він вважає, що зараз є дві серйозні небезпеки для нас.

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