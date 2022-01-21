Росію цікавить не НАТО: дипломат розкрив плани Кремля щодо України

"Проблема НАТО" для Росії – лише прикриття, зазначив Валерій Чалий

Вимога Росії щодо невступу України до НАТО є лише прикриттям, Кремль має інші цілі.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" експосол України у США Валерій Чалий.

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"Росія наполягає, щоб було прибрано озброєння, розміщене після 1997 року в таких країнах, як Румунія, Болгарія – вони члени НАТО. І не розміщувати в Україні. У нас немає сьогодні жодних натовських баз, у нас у Конституції заборонено", – сказав він.

При цьому дипломат зазначив, що Україні "ніхто не забороняє вести військово-технічну співпрацю (з НАТО – ред.), отримувати озброєння – це наше суверенне право".

"Ми колись відмовилися від ядерної зброї, заплативши величезну ціну... Але у нас залишився режим приєднання нашої країни до РКРТ – режиму контролю за ракетними технологіями. І ми маємо дуже хороші позиції щодо експортного контролю. Ми з міжнародного погляду маємо право закуповувати все що нам потрібно... І лише політичні рішення деяких країн це зупиняють. Росія сподівається, що інші країни не робитимуть цього. Це позиція, яка свідчить тільки про одне – Росія хоче собі вибити такі позиції, щоб шантажувати й надалі не лише Україну, але й інші країни, які мають достатньо зброї, маючи мотивовану велику армію, але сучасних озброєнь недостатньо", – пояснив експосол України.

/ Фото: Getty Images

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За його словами, у Кремлі "хочуть залишити цю можливість шантажу якнайдовше".

"Їм значно важливіше зараз насправді не НАТО. НАТО – це прикриття, ми завтра до НАТО не вступаємо. Їм важливіше, щоб зброя не надходила, щоб ми пішли на компроміси щодо "мінського процесу". Це їм важливо, їм важливий контроль над всією Україною... Вони продовжують оперувати цією мовою – зони впливу, поділ світу. Це найгірше, тому що вони не говорять про жодний Харків, про інші міста України. Вони говорять про контроль над усією Україною", – наголосив Чалий.

Україна прагне до НАТО

16 грудня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський відстоював право України бути членом НАТО та звернувся до Альянсу через загрози Росії.

21 грудня український лідер заявив, що чекає від НАТО у 2022 році конкретних тимчасових перспектив членства України в Альянсі.

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Крім того, і Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО у 2022 році. За його словами, для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі вже проведено достатньо реформ – надання його Україні лише посилить євроатлантичний простір.

Крім того, НАТО висунуло Росії низку вимог. Столтенберг закликав Росію вивести свої війська з України.

21 січня в Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Після зустрічі Блінкен заявив, що передав позицію США та НАТО, що вони підтримують суверенітет України За його словами, Росія стоїть на порозі вибору – переговори чи конфлікт. США готові до обох варіантів.