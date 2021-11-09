Выборы мэра Харькова: Добкину отказали в пересчете голосов

Добкину и суд не помог. Коллаж "Сегодня"

Только недавно городская избирательная комиссия Харькова отказалась отменить победу Терехова, а теперь окружной админсуд города отказал в пересчете "спорных" голосов по иску кандидата в мэры Михаила Добкина.

Об этом сообщил его адвокат Анатолий Родзинский, передает Укринформ.

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Добкин хотел через суд добиться пересчета голосов территориальными избирательными комиссиями в четырех районах Харькова, где победу получил его соперник Игорь Терехов.

"Суд не удовлетворил иски кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина к территориальным избирательным комиссиям в четырех районах – Новобаварском, Слободском, Основянском и Индустриальном, где выявлены разногласия почти в две тысячи голосов в пользу Игоря Терехова", – сказал Родзинский.

Адвокат объяснил, что пересчет голосов должен был повлиять на решение о проведении второго тура выборов. По его словам, наблюдатели со стороны Добкина установили, что цифры по Терехову в протоколах УИК меньшие, а цифры других кандидатов – больше.

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"При этом два судьи сказали, что больше доверяют протоколам УИК, а третья, хотя и констатировала разные цифры в протоколах УИК, сослалась на то, что установление факта подделки протоколов не входит в компетенцию суда. При этом Избирательный кодекс утверждает, что в случае установления разногласий нужно принимать решение о пересчете голосов", – сказал он и добавил, что на эти решение подадут апелляцию.

Выборы в Харькове-2021