Вибори мера Харкова: Добкіну відмовили у перерахунку голосів

Добкіну і суд не допоміг. Колаж "Сьогодні"
Лише нещодавно міська виборча комісія Харкова відмовилася скасувати перемогу Терехова, а тепер окружний адмінсуд міста відмовив у перерахунку "спірних" голосів за позовом кандидата в мери Михайла Добкіна.
Про це повідомив його адвокат Анатолій Родзинський, передає Укрінформ.
Добкін хотів через суд домогтися перерахунку голосів територіальними виборчими комісіями у чотирьох районах Харкова, де перемогу здобув його суперник Ігор Терехов.
"Суд не задовольнив позовів кандидата у мери Харкова Михайла Добкіна до територіальних виборчих комісій у чотирьох районах – Новобаварському, Слобідському, Основ'янському та Індустріальному – де виявлено розбіжності майже у дві тисячі голосів на користь Ігоря Терехова", – сказав Родзинський.
Адвокат пояснив, що перерахунок голосів мав би вплинути на рішення про проведення другого туру виборів. За його словами, спостерігачі з боку Добкіна встановили, що цифри щодо Терехова у протоколах ДВК менші, а цифри інших кандидатів – більші.
"При цьому дві судді сказали, що більше довіряють протоколам ДВК, а третя, хоча й констатувала різні цифри у протоколах ДВК, послалась на те, що встановлення факту підробки протоколів не належить до компетенції суду. При цьому Виборчий кодекс стверджує, що у разі встановлення розбіжностей треба приймати рішення про перерахунок голосів", – сказав він і додав, що на ці рішення подадуть апеляцію.
Вибори у Харкові-2021
- Увечері 1 листопада міська ТВК оголосила своє рішення, що на позачергових виборах мера Харкова переміг чинний в. о. міського голови Ігор Терехов. Він здобув 50,66% голосів.
- Опитування виборців також показало, що переміг кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов.
- Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін спочатку визнав свою поразку на виборах, що відбулися 31 жовтня. Відповідну заяву політик зробив у своєму Telegram-каналі.
- Також ТВК заявила, що при оголошенні результатів голосування з перемогою Терехова все ж сталася помилка щодо голосів, поданих за лідера місцевого відділення політичної партії "Національний корпус" Костянтина Немічева.
- 2 листопада ОПОРА вимагала відмінити підсумкові результати голосування, за якими переможцем оголосили Ігоря Терехова.