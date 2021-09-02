Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Власть Лидеры

Встреча в Белом доме. 6 выводов Зеленского после разговора с Байденом

Светлана Москаленко
2 сентября, 09:00
Встреча Зеленского и Байдена – что обсуждали и о чем договорились президенты США и Украины

Встреча в Белом доме. Фото Офис президента

Разговор в Белом доме был продуктивным и конструктивным, а США и Украина заинтересованы в результативном диалоге – президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.

Какие выводы сделал Зеленский после встречи с Байденом:

  • Встреча длилась два часа вместо одного, что свидетельствует о заинтересованности в диалоге обеих сторон.

"Я не знаю, возникла ли "химия"… Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не в постоянно солнечной атмосфере, а в мужском разговоре".

  • Байден положительно оценил реформы, которые реализуются в Украине.

"Особенно отметил земельную, судебную реформу… Я доволен, что на уровне президента США видят позитив".

  • Со стороны Байдена не прозвучало ни одного негатива в отношении Зеленского и его команды.
  • Лидер США поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины, однако конкретных сроков присоединения к НАТО названо не было.
  • Особое внимание было уделено вопросу временно оккупированного Крыма. Соединенные Штаты положительно оценили создание "Крымской платформы".

"Это очень мощная инициатива, считают США. Они хотят поддерживать эту инициативу. Много раз говорили о Крыме. О деоккупации Крыма, о пленных".

  • Украина получила важные гарантии от Джозефа Байдена о том, что в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины со стороны Российской Федерации или иных сторон проекта Соединенные Штаты гарантируют введение санкций против "Северного потока – 2".

"Я считаю, что с нашей стороны это большая победа, хотя это сложный вопрос".

Читайте также:

Что кроме

Владимир Зеленский также предложил привлечь Соединенные Штаты Америки на уровне президента в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Президент Украины выразил надежду, что Байден посетит наше государство с визитом.

Напомним, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.

Реклама