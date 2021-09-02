Зустріч у Білому домі. 6 висновків Зеленського після розмови з Байденом

Зустріч у Білому домі. Фото Офіс президента

Розмова у Білому домі була продуктивною і конструктивною, а США і Україна зацікавлені в результативному діалозі – президент України Володимир Зеленський поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

Які висновки зробив Зеленський після зустрічі з Байденом:

Зустріч тривала дві години замість однієї, що свідчить про зацікавленість в діалозі обох сторін.

"Я не знаю, чи виникла "хімія"... Я вважаю, що зустріч була в нормальній, продуктивній, не в постійно сонячній атмосфері, а в чоловічій розмові".

Байден позитивно оцінив реформи, які реалізуються в Україні.

"Особливо відзначив земельну, судову реформу... Я задоволений, що на рівні президента США бачать позитив".

З боку Байдена не прозвучало жодного негативу стосовно Зеленського і його команди.

Лідер США підтримує євроатлантичну інтеграцію України, однак конкретних термінів приєднання до НАТО названо не було.

Особливу увагу було приділено питанню тимчасово окупованого Криму. Сполучені Штати позитивно оцінили створення "Кримської платформи".

"Це дуже потужна ініціатива, вважають США. Вони хочуть підтримувати цю ініціативу. Багато разів говорили про Крим. Про деокупацію Криму, про полонених".

Україна отримала важливі гарантії від Джозефа Байдена щодо того, що в разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України з боку Російської Федерації чи інших сторін проєкту Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти "Північного потоку – 2".

"Я вважаю, що з нашого боку це велика перемога, хоча це складне питання".

Що окрім

Володимир Зеленський також запропонував залучити Сполучені Штати Америки на рівні президента в процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Президент України висловив сподівання, що Байден відвідає нашу державу з візитом.

Нагадаємо, під час візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон міністри оборони України та Сполучених Штатів підписали угоду щодо стратегічних засад оборонного партнерства.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.