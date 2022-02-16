"Война, в которой примут участие США": в Украине не так поняли Байдена

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В медиа распространилась цитата президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о том, что "если Россия нападет на Украину, это будет война, в которой мы будем участвовать по собственному выбору".

Что говорят в сети

Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш отметил, что это некорректный перевод.

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"Джо Байден сказал: "World War II was a war of necessity, but if Russia attacks Ukraine, it would be the war of choice". Это можно перевести так: "Вторая мировая война была войной по необходимости, но если Россия нападет на Украину, это будет войной по выбору", – написал журналист.

Он также заявил, что в трансляции украинской службы "Голоса Америки" был правильный перевод:

"Будьте внимательны и осторожны! Сейчас это очень важно".

Шеф-редактор группы изданий "Детектор медиа" Наталья Лигачева: "Важно! Говорят, на "плюсах" неверно перевели, и понеслось. Я смотрела выступление Байдена на Прямом, и там был верный перевод. Будет войной выбора, и выбора именно России. P.S. Говорят, на многих каналах был неправильный перевод этой фразы. Печаль".

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Руководитель "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирослава Гонгадзе: "Господа, друзья, коллеги, я уже призвала своих американских коллег относиться внимательно к переводу, вот теперь к вам. Ваши ошибки могут стоить жизней!".

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Что сказал Байден

Президент США Джо Байден призвал в очередной раз своих граждан покинуть Украину в своем обращении к нации из Белого дома. Он признал, что вторжение российских войск в Украину возможно, и заверил, что мир объединится вокруг Украины.

"Речь идет не только об Украине и России. Речь идет о защите того, во что мы верим – в защиту свободы, в защиту права стран самим выбирать свою судьбу. Принцип, что страны не могут силой менять границы своих соседей... Если Россия пойдет вперед, мы соберем мир для того, чтобы противостоять агрессии", – заверил Байден.

Напомним, разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

При этом три первых президента Украины призвали страны-подписанты Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума) немедленно предоставить Киеву эти самые гарантии.

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