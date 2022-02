"Війна, в якій візьмуть участь США": в Україні не так зрозуміли Байдена

У медіа поширилася цитата президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена про те, що "якщо Росія нападе на Україну, це буде війна, в якій ми братимемо участь за власним вибором".

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш наголосив, що це некоректний переклад.

"Джо Байден сказав: "World War II was a war of necessity, but if Russia attacks Ukraine, it would be the war of choice". Це можна перекласти так: "Друга світова війна була війною за потребою, але якщо Росія нападе на Україну , це буде війною за вибором", – написав журналіст.