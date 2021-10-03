Вместо заседания фракции – икра и вино: две слуги народа" спалились в баре (видео)

Некоторые "Слуги" прогуливали заседание фракции. Коллаж "Сегодня"

В Трускавце на заседании фракции вместе с президентом Владимиром Зеленским обсуждались важные вопросы, а в этот момент две "слуги народа" – Татьяна Грищенко и Маргарита Шол – проводили время в баре отеля Rixos Prykarpattya.

Соответствующее видео в Facebook опубликовала журналистка Власта Лазур.

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Журналистка отметила, что в тот момент проходило заседание фракции, на котором депутаты и чиновники представляли план реформ на 2021-2023 годы и докладывали об этом Зеленскому.

Татьяна Грищенко (слева) и Маргарита Шол. Коллаж "Сегодня"

Однако Грищенко и Шол в это время отдыхали за стойкой бара, наслаждаясь бутербродом с икрой и вином.

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Когда Власта Лазур подошла к ним и поинтересовалась, почему они не на заседании фракции, "слуги" с недовольным выражением лица поспешно удалились.

Что еще интересного у "слуг" в Трускавце

Депутаты в первый день съезда, 1 октября, провели совместный с журналистами смарт-ужин, на котором представители СМИ могли не только задавать вопросы парламентариям, но и выпить вина и сыграть с ними в настольные или компьютерные игры.

Депутатам раздали "партийные Оскары". Премии получили 15 "слуг", Галина Третьякова отличилась больше всех.

Глава фракции Давид Арахамия сыграл свой фирменный dj-сет на депутатской вечеринке, а также продал четыре худи в целях благотворительности.

"Слуга народа" начинает процедуру отзыва Разумкова с должности. Уже собрано 150 подписей, что позволяет инициировать голосование по этому вопросу в сессионном зале парламента.

Тем временем у Арахамии не получилось собрать депутатов на пробежку в Трускавце. При этом сам он пробежал всего два километра, чтобы "не обгореть".