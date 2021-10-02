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"Больше не существует пунктов, которые мы не можем выполнить" – Зеленский на съезде партии

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 октября, 22:40
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Политик отметил, что партия "Слуга народа" должна продолжать укрепляться
"Большая фракция" собралась в Трускавце
"Большая фракция" собралась в Трускавце / Фото: Коллаж: Сегодня

С 30 сентября по 2 октября проходит выездной съезд партии "Слуга народа". В мероприятии принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что в программе партии больше не существует пунктов, которые нельзя выполнить.

Об этом сообщают в пресс-службе партии в Facebook.

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"Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в программе Президента и партии больше не существует пунктов, которые мы не можем выполнить", – говорится в сообщении.

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По его словам, партия должна укрепляться.

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"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", – добавил он.

Что происходило на съезде

  • Первая вакцина против коронавируса украинского производства может появиться в 2022 году, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце.
  • Один из депутатов "Слуги народа" сообщил "Сегодня", что прибывший на "Большую фракцию" политической партии "Слуга народа" в Трускавец президент Украины Владимир Зеленский, сейчас находится в комнате, где собирают подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
  • Прибывший на "Большую фракцию" политической партии "Слуга народа" в Трускавце президент Украины Владимир Зеленский дал объяснения на вопрос, какие у него отношения со спикером Дмитрием Разумковым.

Напомним, в июле 2019 года "слуги народа" приезжали в Трускавец на обучение.

На недельный курс тогда прибыли 246 человек.

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