В Генштабе РФ ответили, будет ли вторжение в Украину

Начальник Генштаба РФ Герасимов отрицает подготовку к большой войне с Украиной. Коллаж "Сегодня"
Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что никакого вторжения в Украину не планируется, а скопление войск вблизи украинских границ – обычная "рутинная практика". Об этом он сказал иностранным военным атташе, передает Интерфакс.
"Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России в Украину является ложью", – сказал он.
Российский военачальник также считает, что страны НАТО уделяют чрезмерное внимание к перемещению войск вблизи границ Украины.
"Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", – заявил Герасимов.
При этом начальник Генштаба РФ пригрозил Украине пресечь любые провокации на Донбассе. Стоит отметить, что украинская армия соблюдает режим прекращения огня, а вот оккупанты любят обстрелять свои же позиции, представив это за провокацию от ВСУ.
Подготовка к войне
- 8 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал провокационным вопрос журналиста о том, готовится ли Россия к нападению на Украину.
- Чуть ранее в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.
- 8 декабря президент США Джозеф Байден заявил журналистам в Вашингтоне на лужайке возле Белого дома, что Пентагон не отправит в Украину свои войска в случае нападения на нашу страну российских военных.
- К угрозам в нашу сторону уже присоединилась и Беларусь. Их выдал государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.