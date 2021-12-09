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В Генштабе РФ ответили, будет ли вторжение в Украину

Сергей Мартынец
9 декабря, 18:09
Путинский военачальник Герасимов пригрозил Украине по Донбассу

Начальник Генштаба РФ Герасимов отрицает подготовку к большой войне с Украиной. Коллаж "Сегодня"

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что никакого вторжения в Украину не планируется, а скопление войск вблизи украинских границ – обычная "рутинная практика". Об этом он сказал иностранным военным атташе, передает Интерфакс.

"Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России в Украину является ложью", – сказал он.

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Российский военачальник также считает, что страны НАТО уделяют чрезмерное внимание к перемещению войск вблизи границ Украины.

"Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", – заявил Герасимов.

При этом начальник Генштаба РФ пригрозил Украине пресечь любые провокации на Донбассе. Стоит отметить, что украинская армия соблюдает режим прекращения огня, а вот оккупанты любят обстрелять свои же позиции, представив это за провокацию от ВСУ.

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Подготовка к войне

  • 8 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал провокационным вопрос журналиста о том, готовится ли Россия к нападению на Украину.
  • Чуть ранее в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.
  • 8 декабря президент США Джозеф Байден заявил журналистам в Вашингтоне на лужайке возле Белого дома, что Пентагон не отправит в Украину свои войска в случае нападения на нашу страну российских военных.
  • К угрозам в нашу сторону уже присоединилась и Беларусь. Их выдал государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.