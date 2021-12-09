У Генштабі РФ відповіли, чи буде вторгнення до України

Начальник Генштабу РФ Герасимов заперечує підготовку великої війни з Україною. Колаж "Сьогодні"

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов заявив, що жодного вторгнення до України не планується, а накопичення військ поблизу українських кордонів – звичайна "рутинна практика". Про це він сказав іноземним військовим аташе, передає Інтерфакс.

"Інформація, що поширюється в ЗМІ про нібито підготовку вторгнення Росії до України, є брехнею", – сказав він.

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Російський воєначальник також вважає, що країни НАТО приділяють надмірну увагу переміщенню військ поблизу кордонів України.

"Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки – це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території та не вимагає повідомлення про це", – заявив Герасимов.

При цьому начальник Генштабу РФ погрожував Україні припинити будь-які провокації на Донбасі. Варто зазначити, що українська армія дотримується режиму припинення вогню, а ось окупанти люблять обстріляти свої ж позиції, видавши це за провокацію від ЗСУ.

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Підготовка до війни