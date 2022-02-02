Уже нашли "козла отпущения": как МВД и ГБР футболят дело Трухина после скандала со взяткой

МВД было заинтересовано передать ГБР все резонансные материалы по ДТП с Трухиным, чтобы Бюро несло за них ответственность. Фото: коллаж "Сегодня"

После того, как "Украинская правда" опубликовала скандальное видео, на котором нардеп "Слуги народа" Александр Трухин предлагал копу огромную взятку и угрожал ему звонком главе МВД Денису Монастырскому, правоохранительные ведомства, задействованные в расследовании резонансного дела, начали оправдываться и перекладывать ответственность за длительное и безрезультатное следствие друг на друга. Знали ли министр МВД и директор ГБР о существовании данного видео, записанного на нагрудную камеру патрульного, и почему запись не была приобщена к материалам уголовного производства?

Что сказали в МВД

В среду, 2 февраля, пресс-служба МВД Украины сообщила, что ведомство давно не имеет никакого отношения к делу Трухина, так как почти сразу же передало его в ГБР, выяснив, что участником аварии являлся нардеп.

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"Народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований", – объяснили в ведомстве.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Фото: коллаж "Сегодня"

Также в МВД прокомментировали информацию о желании Трухина позвонить с места ДТП министру внутренних дел.

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"Подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности", – отметили в пресс-службе МВД.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский / Фото: Facebook

Что заявили в ГБР

В свою очередь в ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.

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"Следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам", – заявили в ведомстве.

В ГБР заявили, что полицейский не предоставил Бюро информацию, которую сообщил журналистам. Фото: vesti.ua

Знал ли глава МВД о видеозаписи патрульного

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева утверждает, что глава МВД Денис Монастырский видел данное видео спустя несколько дней после ДТП.

"Об этом нам сообщили наши источники. Видели ли это видео президент Зеленский или глава ГБР Алексей Сухачев – такой информации у меня нет. Но вызывает удивление, если Монастырский видел это видео, а полиция передавала дело ГБР, почему они не добавили это видео в качестве доказательств", – сказала Мусаева в эфире телеканала "Украина 24".

По ее мнению, руководители правоохранительных органов должны понести ответственность, вплоть до отставки.

"Александра Трухина покрывали! Это называется так!" – подытожила Мусаева.

Севгиль Мусаева: "Глава МВД Денис Монастырский видел данное видео спустя несколько дней после ДТП". Фото: crimea-news.info

Юрист Денис Ярославский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что "те, кто пять месяцев смотрел это видео, но не публиковал – скрывали преступление".

"Патрульный полицейский, когда заканчивает смену, не имеет кода доступа к камере и не может там ничего стереть. Он сдает камеру в дежурную часть и все это архивируется", – говорит Ярославский.

Юрист также добавил, что лично разговаривал с полицейскими, которые выезжали на место ДТП.

"Камера действительно была сдана и это видео видели. Начиная от сотрудников дежурной части и заканчивая главой Департамента патрульной полиции. Потому что это видео резонансное, с народным депутатом. Его видели все. Я уверен, что его видело высшее руководство МВД", – говорит Ярославский.

Денис Ярославский: "Это видео видели все, в том числе, высшее руководство МВД" / Фото: Facebook

Почему ГБР отрицает

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак уверен, что видео с Трухиным было передано от МВД в ГБР.

"С такими вещами они не играют. МВД даже было заинтересовано передать ГБР все резонансные материалы, чтобы Бюро несло за них ответственность. А сейчас в ГБР заявляют, что ничего не получали. Если признаются, то будет много вопросов, в том числе, о том, как это видео попало в СМИ", – сказал эксперт в эфире телеканала "Украина 24".

Иван Ступак: "Если в МВД и ГБР признаются, что знали о видео, то будет много вопросов" / Фото: Facebook

Кто понесет ответственность

Вероятно, "перевод стрелок" между МВД и ГБР закончится тем, что крайним в данном скандале может оказаться и патрульный полицейский Сергей Петрик, который якобы скрыл от следствия важную информацию. В Бюро уже сказали, что многое полицейский ранее умалчивал.

Патрульный полицейский Сергей Петрик отказался от крупной взятки, но может оказаться на скамье подсудимых. Фото: "Украинская правда"

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после того, как была обнародована видеозапись с нагрудных камер полицейских с места ДТП в августе 2021 года. На записи слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду", а также обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским и предлагает взятку 150 тысяч, которые якобы лежат у него в сумке в машине.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение партии "Слуга народа" об исключении из политсилы Александра Трухина. "Исключение народного депутата Александра Трухина из партии "Слуга народа" является вопросом справедливости", – подчеркнул глава государства.