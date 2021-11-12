"Мы готовы!" – Монастырский выслал подмогу на границу с Польшей

Монастырский и Каминский провели встречу / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина готова предоставить помощь Польше в вопросе разрешения миграционного конфликта. Об этом глава МВД Украины Денис Монастырский во время телефонного разговора договорился со своим польским коллегой Мариушем Каминским, сообщает пресс-служба МВД.
"Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны о предоставлении помощи в разрешении нынешней ситуации", – сказал Монастырский.
По его словам, Украина поддерживает Польшу в это непростое время и надеется, что ей удастся мирным и цивилизованным способом прийти к разрешению искусственно инспирированного кризиса.
Также он отметил, что уже завтра начнет работу на участке украинско-польской границы координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев.
"Деятельность группы будет заключаться в обмене оперативными и разведывательными данными, а также опытом реагирования польских пограничников, ознакомления с тактикой действий мигрантов и координирующих их сил", – сказал он.
Также политик добавил, что в период миграционного кризиса главы МВД Украины и Польши еженедельно будут проводить совещания в телефонном режиме.
Украина готовится к миграционной угрозе
- После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
- А в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге додумались предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
- Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белорусско-польской границе. Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
- Министр МВД Денис Монастырский отметил, что Украина будет действовать на своей границе наподобие того, как это было у литовцев и поляков, которые первыми столкнулись с миграционным террором.
- Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман считает, что ситуация была прогнозируемой, но действующая украинская власть ее "проспала", и теперь нужно принимать решение, как остановить это искусственное нашествие.
- 12 ноября в интернете появилась карта, как мигранты попадут в Европу через Украину.