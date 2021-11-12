"Мы готовы!" – Монастырский выслал подмогу на границу с Польшей

Монастырский и Каминский провели встречу / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина готова предоставить помощь Польше в вопросе разрешения миграционного конфликта. Об этом глава МВД Украины Денис Монастырский во время телефонного разговора договорился со своим польским коллегой Мариушем Каминским, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны о предоставлении помощи в разрешении нынешней ситуации", – сказал Монастырский.

По его словам, Украина поддерживает Польшу в это непростое время и надеется, что ей удастся мирным и цивилизованным способом прийти к разрешению искусственно инспирированного кризиса.

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Также он отметил, что уже завтра начнет работу на участке украинско-польской границы координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев.

"Деятельность группы будет заключаться в обмене оперативными и разведывательными данными, а также опытом реагирования польских пограничников, ознакомления с тактикой действий мигрантов и координирующих их сил", – сказал он.

Также политик добавил, что в период миграционного кризиса главы МВД Украины и Польши еженедельно будут проводить совещания в телефонном режиме.

Украина готовится к миграционной угрозе