У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией

Врачи начинают выражать обеспокоенность состоянием Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Окружение Михеила Саакашвили, который продолжает находиться в тюрьме Рустави, заявляет об ухудшении здоровья третьего президента Грузии.

Об этом сообщает местное агентство "Грузия онлайн".

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Ухудшение здоровья

Грузинские СМИ передают, что на десятый день голодовки личный врач экс-президента сообщил о серьезном ухудшении состояния своего пациента. По словам адвокатов, политик похудел почти на 15 килограмм, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.

По просьбе министерства юстиции Минздрав начал собирать группу врачей, которая займется мониторингом состояния Саакашвили. В ее состав вошли эксперт в области кардиологии, эндокринолог, невролог, специалист в области гематологии и трансфузиологии, а также личный врач бывшего президента.

Вторая неделя голодовки