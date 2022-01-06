Суд арестовал все имущество Порошенко

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и бывшего главы государства Петра Порошенко.
Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань на брифинге в зале суда.
Решение принято по ходатайствованию прокуратуры. Адвокаты Порошенко заявили, что будут подавать апелляцию. Полный текст решения суд огласит 14.01.2022.
Подозрение пятому президенту
- 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.
- Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко, как только он вернется в Украину, для принудительной доставки в суд, где ему будут избирать меру пресечения.
- 29 декабря в партии Порошенко прошли обыски. Руководитель центрального штаба ЕС Александр Турчинов рассказал, что и у кого искали силовики.
- Кроме того, президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это как-то будет влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что впоследствии люди все поймут.