Суд арестовал все имущество Порошенко

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и бывшего главы государства Петра Порошенко.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань на брифинге в зале суда.

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Решение принято по ходатайствованию прокуратуры. Адвокаты Порошенко заявили, что будут подавать апелляцию. Полный текст решения суд огласит 14.01.2022.

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