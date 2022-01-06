Суд заарештував усе майно Порошенка

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого глави держави Петра Порошенка.

Про це повідомив його адвокат Ігор Головань на брифінгу у залі суду.

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Рішення ухвалено за клопотанням прокуратури. Адвокати Порошенка заявили, що подаватимуть апеляцію. Повний текст рішення суд оприлюднить 14.01.2022.

Підозра п'ятому президентові