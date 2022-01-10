Стефанишина озвучила НАТО главный вопрос для переговоров с Россией

Стефанишина считает, что Россия пытается изменить фокус разговора путем угроз, не делая никаких шагов к мирному урегулированию ситуации / Фото: Коллаж: Сегодня

Обсуждения вопроса по поводу гарантий безопасности в Европе должно начинаться с отвода российских войск с украинской территории. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет УНИАН.

Он отметила, что планирует донести до членов НАТО "окончательную ясность" по ситуации с безопасностью в регионе возле Украины и ее границ, в том числе по выполнению Минских соглашений.

Реклама

"Мы все должны осознавать, что требования России к странам-членам НАТО не могут рассматриваться с переговорной позиции. Агрессор не находится в позиции, чтобы ставить условия, пока российские танки не отойдут от украинской границы. Мы видим, как Россия пытается изменить обсуждение путем угрозы новой войны, без выполнения каких-либо дальнейших шагов для мирного урегулирования в рамках минского и нормандского форматов. То, что делает Россия – она пытается навязать собственную повестку дня вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров", – заявила вице-премьер.

По ее словам, участие в обсуждениях по поводу гарантий безопасности в Европе должно начинаться с отвода российских войск с украинской территории.

"По сути, сегодня Россия требует безусловной капитуляции, требует подорвать базовые принципы функционирования демократических стран, но Россия "ошиблась в расчетах" относительно ситуации", – сказала она.

Также она отметила, что Украина решительно полагается на союзников и на их единство, и напористость для защиты безопасности и стабильности в Европе.

"В то же время, мы все осознаем опасность, что с военным наращиванием на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, Россия стянет достаточное количество войск, чтобы начать дополнительное полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому, мы должны сделать все возможное, чтобы сделать невозможным это", – сказала Стефанишина.

Она надеется услышать соответствующие предложения от стран-членов НАТО.

Реклама

"Мы также поддерживаем сохранение открытости дипломатических каналов с Россией, если это сделает невозможным переход к военным методам"", – подчеркнула она добавив, что евроатлантическая и европейская интеграция Украины не является предметом переговоров или разменной монетой.

Переговоры США и РФ