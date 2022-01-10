Стефанішина озвучила НАТО головне питання для переговорів з Росією

Стефанишина вважає, що Росія намагається змінити фокус розмови шляхом погроз, не роблячи жодних кроків до мирного врегулювання ситуації / Фото: Колаж: Сьогодні
Обговорення питання гарантій безпеки в Європі має починатися з відведення російських військ з української території. Про це заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише УНІАН.
Вона зазначила, що планує донести до членів НАТО "остаточну ясність" щодо ситуації з безпекою у регіоні біля України та її кордонів і щодо виконання Мінських угод.
"Ми всі повинні усвідомлювати, що вимоги Росії до країн – членів НАТО не можуть розглядатися з переговорної позиції. Агресор не перебуває в позиції, щоб ставити умови, доки російські танки не відійдуть від українського кордону. Ми бачимо, як Росія намагається змінити обговорення шляхом загрози нової війни, без виконання будь-яких подальших кроків для мирного врегулювання в межах мінського та нормандського форматів. Те, що робить Росія, – вона намагається нав'язати власний порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл переговорів", – заявила віцепрем'єр.
За її словами, участь в обговореннях гарантій безпеки в Європі має починатися з відведення російських військ з української території.
"По суті, сьогодні Росія вимагає безумовної капітуляції, вимагає підірвати базові засади функціонування демократичних країн, але Росія "помилилася в розрахунках" щодо ситуації", – сказала вона.
Також віцепрем'єр зазначила, що Україна рішуче покладається на союзників і їхню єдність, а також наполегливість у захисті безпеки та стабільності в Європі.
"Водночас ми всі усвідомлюємо небезпеку, що з військовим нарощуванням на окупованих територіях Криму та Донбасу Росія стягне достатню кількість військ, щоб почати додаткове повномасштабне вторгнення в Україну. Тому ми повинні зробити все, щоб унеможливити це", – сказала Стефанішина.
Вона сподівається почути відповідні пропозиції від країн – членів НАТО.
"Ми також підтримуємо збереження відкритості дипломатичних каналів з Росією, якщо це унеможливить перехід до воєнних методів", – наголосила вона, додавши, що євроатлантична та європейська інтеграція України не є предметом переговорів чи розмінною монетою.
Переговори США та РФ
- 10 січня у Женеві (Швейцарія) відбудуться важливі переговори через ультиматум Путіна щодо гарантій безпеки для Росії, зокрема і про неприєднання України до НАТО.
- Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує жодних проривів. Все, на що сподівається Вашингтон, – порозумітися з Москвою з низки питань.
- 30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову. Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що НАТО має відкинути вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо "гарантій безпеки" і висунути йому зустрічні.
- У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Навіть більше, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс за основоположними принципами, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право визначати своє майбутнє і зовнішню політику.