США предупредили о беспорядках в Украине – советуют сюда не ехать

Американцам небезопасно находиться в нашей стране / Коллаж "Сегодня"

Правительство США подтвердило рекомендации для своих граждан относительно опасности пребывания в Украине.

Эти рекомендации появились на странице посольства США в Twitter.

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"Госдепартамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть вопрос о поездках из-за возросших угроз со стороны России. Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", – сообщает посольство в соцсети Twitter.

В ноябре посольство США рекомендовало американцам не посещать приграничные регионы Украины, а также оккупированный Крым из-за "нестандарных военных действий России". "Рекомендации по путешествиям в Украине остаются на уровне "4": не путешествовать", – было сказано в сообщении.

Ситуация