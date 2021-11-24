В Украине две новые угрозы: США обратились к своим гражданам

Американское посольство распространило новое предупреждение относительно нашей страны

Посольство США предупредило своих граждан, что их ожидает в Украине / Коллаж "Сегодня"

Власти США выпустили предупреждение для своих граждан, не посещать регионы Украины на наших государственных границах, а также избегать посещения Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма.

Оповещение о безопасности появилось на сайте посольства США в Украине.

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Опасная страна

"Гражданам США сообщаем о нестандарных военных действиях России у границ Украины и в оккупированном Крыму. Рекомендации по путешествиям в Украине остаются на уровне "4": не путешествовать

- в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей,

- в восточные регионы Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта;

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- по всей Украины из-за COVID-19.

Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления", – сказано в сообщении.

Ситуация