США предупредили Евросоюз, что Россия может напасть на Украину – СМИ

Белый Дом внимательно следит за передвижением российских войск / Коллаж "Сегодня"

США продолжают высказывать обеспокоенность по поводу скопления российских войск на восточных границах Украины. По мнению Вашингтона, Москва может пойти на вторжение в Украину. Именно такое предупреждение получил Европейский Союз от своих американских партнеров.

Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

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Предупреждение

По данным агентства, оценки Вашингтона основываются на информации, которую имеет американская сторона, но которая пока не передана Евросоюзу. Эта информация подкреплена общедоступными доказательствами.

Агентство обратилось за комментариями к администрации президента США Джо Байдена, однако пока их не получило.

Близкий к Кремлю источник издания Bloomberg заявил, что Россия пока не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае такой необходимости.

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Ситуация