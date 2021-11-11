Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Болгария: онлайн 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Власть События

Кулеба объяснил, что заставит Россию прекратить агрессию против Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 ноября, 10:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский министр вместе с Блинкеном послали Москве четкий сигнал
Кулеба доволен визитом в США и припугнул Россию. Коллаж "Сегодня"
Кулеба доволен визитом в США и припугнул Россию. Коллаж "Сегодня"

Лучший способ сдержать Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильная и имеет мощных союзников, а агрессия закончится тогда, когда наша страна станет неотъемлемой частью Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне.

Реклама

По его словам, США одни из таких союзников, которые поддерживают Украину в противодействии российской агрессии и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Военное сотрудничество будет только расширяться и укрепляться.

"Лучший способ сдержать агрессивную Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильна и имеет сильных союзников, которые не оставят ее наедине с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве. Агрессия России против Украины закончится тогда, когда место Украины как неотъемлемой части Запада будет институализировано (вступление в ЕС и НАТО. – Ред.) и не будет подвергаться сомнению. Сегодня мы сделали важный шаг в этом направлении и подписали новую Хартию стратегического партнерства Украина-США, которая позволит Украине и США еще более эффективно противостоять общим вызовам", – сказал Кулеба на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции.

При этом министр подчеркнул своевременность подписания Хартии с американцами на фоне агрессивных действий России вблизи Украины и ситуации на границе с Беларусью.

Реклама

Украина-США-Россия

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько "ПВО у нас слабая": сможет ли Украина отбить атаку самолетов РФ Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Объединение Разумкова: что будет с депутатами "Разумной политики" и чем займется МФО Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко "Мы пересмотрим языковой закон" – Максим Бужанский о штрафах, украинизации и судьбе русскоговорящих Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Бойко Бойко
8,2%
4
Тимошенко Тимошенко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,5%
6
Гройсман Гройсман
3,1%
7
Мураев Мураев
4%
8
Медведчук Медведчук
1,3%
9
Ляшко Ляшко
1,3%
10
Тягнибок Тягнибок
1%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.06

Российский рубль (₽)

0.3681

Евро (€)

30.12

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

149 056

заболело за неделю в Украине

-4%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять