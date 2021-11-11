Кулеба объяснил, что заставит Россию прекратить агрессию против Украины

Лучший способ сдержать Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильная и имеет мощных союзников, а агрессия закончится тогда, когда наша страна станет неотъемлемой частью Запада.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне.
По его словам, США одни из таких союзников, которые поддерживают Украину в противодействии российской агрессии и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Военное сотрудничество будет только расширяться и укрепляться.
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"Лучший способ сдержать агрессивную Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильна и имеет сильных союзников, которые не оставят ее наедине с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве. Агрессия России против Украины закончится тогда, когда место Украины как неотъемлемой части Запада будет институализировано (вступление в ЕС и НАТО. – Ред.) и не будет подвергаться сомнению. Сегодня мы сделали важный шаг в этом направлении и подписали новую Хартию стратегического партнерства Украина-США, которая позволит Украине и США еще более эффективно противостоять общим вызовам", – сказал Кулеба на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции.
При этом министр подчеркнул своевременность подписания Хартии с американцами на фоне агрессивных действий России вблизи Украины и ситуации на границе с Беларусью.
Украина-США-Россия
- На пресс-конференции Энтони Блинкен предупредил Россию о последствиях, если она снова попытается захватить часть украинской территории, как это было в 2014 году. Он также напомнил, что Россия любит обвинять Украину в "провокациях".
- Тем временем Вашингтон показал РФ, куда могут идти ее войска на границе Украины. Кремль получил предупреждение от директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса, который недавно был с визитом в Москве.
- Также стало известно, когда президент Владимир Зеленский увидится с американским лидером Джо Байденом.