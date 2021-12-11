США отправляют помощника госсекретаря в Москву и Киев – какие задачи поставлены

Карен Донфрид едет в Москву и Киев / Коллаж "Сегодня"
По итогам переговоров президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным в рабочую поездку по странам, задействованным в урегулировании конфликта на Донбассе, отправляется помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Об этом сообщил Госдепартамент США.
Когда ожидать
"Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", — сказано в сообщении.
Получив позиции обеих стран по самым острым вопросам, помощник госсекретаря отправится в Брюссель, где вместе с союзниками будут обсуждать варианты выхода из тупиковых вопросов.
В ожидании встречи
- В Европе продолжают высказывать обеспокоенность наращиванием военных сил Россией у границ Украины. В интервью итальянской газете La Repubblica премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия хочет развязать военный конфликт в Европе, чтобы восстановить имперскую мощь за счет своих соседей.
- При этом, по данным CNN, Пентагон не отправит в Украину свои войска в случае нападения на нашу страну российских военных.
- Западные СМИ сообщили, что Белый дом отложил на время отправку в Украину дополнительной военной помощи на 200 млн долларов.
- Экс-министр обороны Украины Степан Полторак считает, что Москва не отказалась от своей цели – уничтожить государство Украины.