США и Британия переправили в Украину еще два самолета с военной помощью – СМИ

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В Киев 6 февраля прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas из Великобритании и самолет компании Kalitta Air Boeing 747 из США.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.
Как отмечается, Airbus совершил рейс с авиабазы Акротири на Кипре, а американский самолет прилетел с авиабазы под г. Довер (штат Делавэр).
Издание сообщает, что с середины января транспортные самолеты из Великобритании, США, Канады и Польши совершили примерно 25 рейсов по доставке военной помощи в Украину.
Помощь от союзников
26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
Кроме этого, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что в Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью от США. Вес груза с боеприпасами составлял 86 тонн.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада приняла решение дополнительно разместить в Украине еще около 60 военных, а также поделится оборудованием и разведданными.
Также в Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.
Угроза вторжения РФ
Возле границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск. На карте также указывается вся информация о хранящихся видах техники и вооружения.
При этом в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну.
Напомним, командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. Среди различных сценариев эта дата отмечается как потенциальная дата начала российского нападения на Украину.