США та Британія переправили в Україну ще два літаки з військовою допомогою – ЗМІ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Київ 6 лютого прибули військово-транспортний літак Airbus A400M Atlas з Великої Британії та літак компанії Kalitta Air Boeing 747 зі США.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані західних авіаційних ресурсів.

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Як зазначається, Airbus здійснив рейс з авіабази Акротирі на Кіпрі, а американський літак прилетів з авіабази Довер (штат Делавер).

Видання повідомляє, що із середини січня транспортні літаки з Велик Британії, США, Канади та Польщі здійснили приблизно 25 рейсів, доставляючи військову допомогу в Україну.

/ Фото: Цензор. НЕТ

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Допомога від союзників

26 січня в аеропорт "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що в Україну прибув восьмий літак з військовою допомогою США. Вага вантажу з боєприпасами становила 86 тонн.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада вирішила додатково розмістити в Україні ще близько 60 військових, а також поділиться обладнанням та розвідданими.

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Також в Україну з Британії відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрозу вторгнення РФ. Бійці Армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії будуть готувати українських військовослужбовців.

Загроза вторгнення РФ

Біля кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію. ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ. На карті також є вся інформація про види техніки та озброєння, що там є.

У Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на тлі планів вторгнення в Україну.

Нагадаємо, командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. Серед різних сценаріїв на цій даті наголошують як на потенційній для початку російського нападу на Україну.

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