Спецоперация за 700 тыс. грн: журналистка показала секретные документы по "вагнеровцам" (фото, видео)

Соколова показала любопытные документы. Коллаж "Сегодня"

Журналистка Янина Соколова "слила" в Сеть секретные документы Главного управления Министерства обороны о подготовке спецоперации по задержанию российских наемников ("вагнеровцев"). Эти материалы якобы подтверждают "срыв" операции.

Опубликовала она их в Facebook и записала видео своего "расследования".

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По ее словам, эти документы еще никто и нигде не показывал, они публикуются впервые. Она считает их оригинальными.

"Эти документы я получила с флешки, которая была мне подброшена. Мы с командой открыли эту флешку и на ней увидели документы, которые свидетельствуют о том, кто из высших эшелонов власти принимал участие в операции под названием "вагнергейт". Эти документы свидетельствуют и о том, по чьему указанию спецоперация были слита", – сказала Соколова.

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Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова

Так, в ее руки попала докладная записка тогдашнего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану, датированная 22 июня 2020 года и завизированная 1 июля 2020 года.

Также есть среди документов утвержденный Бурбой отчет о проведении специального мероприятия "Авеню" (так называлась операция по задержанию "вагнеровцев"), подписанный начальником специального резерва ГУР Минобороны Юрием Семенюком 4 августа 2020 года. Там указано, что разведка передала СБУ материалы на 138 боевиков, но из них отобрали 48 наемников: один рейс для 33 человек на 25 июля и еще 13 на 27 июля.

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Соколова отметила, что в отчете указан момент переноса спецоперации, мол, после решения высшего военно-политического руководства Украины осуществлено бронирование и закупка авиабилетов на 30 июля на 33 человека и на 1 августа для 13 человек (вторая группа). Но вот кто именно принял решение о переносе рейсов, в документе не уточняется.

После провала с "вагнеровцами" в ГУР заявили, что расходы на спецоперацию в сумме 719 тыс. грн были "оправданными".

Расследование спецоперации "Авеню"