Спецоперація за 700 тис. грн: журналістка показала секретні документи щодо "вагнерівців" (фото, відео)

Соколова показала цікаві документи. Колаж "Сьогодні"

Журналістка Яніна Соколова "злила" у мережу секретні документи Головного управління Міністерства оборони про підготовку спецоперації із затримання російських найманців ("вагнерівців"). Ці матеріали нібито підтверджують "зрив" операції.

Опублікувала вона їх у Facebook та записала відео свого "розслідування".

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З її слів, ці документи ще ніхто і ніде не показував, вони публікуються вперше. Вона вважає їх оригінальними.

"Ці документи я отримала з флешки, яку мені підкинули. Ми з командою відкрили цю флешку і на ній побачили документи, які свідчать про те, хто з найвищих ешелонів влади брав участь в операції під назвою "вагнергейт". Ці документи свідчать і про те, за чиєю вказівкою спецоперація була злита", – сказала Соколова.

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Таємні документи ГУР. Фото: Яніна Соколова

Так, до її рук потрапила доповідна записка тодішнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби міністру оборони Андрію Тарану, датована 22 червня 2020 року та завізована 1 липня 2020 року.

Також є серед документів затверджений Бурбою звіт про проведення спеціального заходу "Авеню" (так називалася операція із затримання "вагнерівців"), підписаний начальником спеціального резерву ГУР Міноборони Юрієм Семенюком 4 серпня 2020 року. Там зазначено, що розвідка передала СБУ матеріали на 138 бойовиків, але з них відібрали 48 найманців: один рейс для 33 осіб на 25 липня та ще 13 на 27 липня.

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Соколова зазначила, що у звіті зазначено момент перенесення спецоперації, мовляв, після рішення вищого військово-політичного керівництва України здійснено бронювання та закупівлю авіаквитків на 30 липня на 33 особи та на 1 серпня для 13 осіб (друга група). Але хто саме прийняв рішення про перенесення рейсів, у документі не уточнюється.

Після провалу з "вагнерівцями" в ГУР заявили, що витрати на спецоперацію в сумі 719 тис. грн були "виправданими".

Розслідування спецоперації "Авеню"