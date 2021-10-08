Соратница Полякова Анна Скороход потеряла сознание в Раде – СМИ

Анне Скороход стало плохо. Фото: facebook.com/A.Skorokhod

После смерти нардепа Антона Полякова у еще одного депутата от группы "За майбутнє" проблемы. Анна Скороход потеряла сознание в Верховной Раде, ей пришлось вызывать скорую помощь.

Об этом пишут Vesti.ua.

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Сообщается, что ей стало плохо в кабинетах комитета Верховной Рады и она потеряла сознание.

Очевидцы говорят, что приехала скорая помощь.

Напомним, сегодня стало известно о смерти нардепа Антона Полякова прямо в автомобиле такси. По словам водителя, депутат якобы сел к нему в состоянии алкогольного опьянения. Мы уже показывали фото мертвого Полякова.

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Также в прокуратуре Киева назвали официальную причину смерти политика по результатам вскрытия.

Как известно, 15 ноября 2019 года Поляков и Скороход были исключены из фракции "Слуга народа". Руководство "слуги" объяснило, что причиной исключения стало нарушение депутатами договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию.

Что известно об Антоне Полякове

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.

Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".

Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.

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