НАБУ задержало "слугу народа" во время передачи взятки — СМИ

Депутат Трубицин попался на взятке / Фото: Коллаж: Сегодня

НАБУ задержало на взятке "Слугу народа" Владислава Трубицына, сообщает журналист Юрий Бутусов. По его словам, это близкий человек к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

"Несколько минут назад детективы НАБУ задержали при получении взятки Слугу народа, главу комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 миллион 260 тысяч гривен. Взяточники вымогали деньги от предпринимателя за выдачу годового разрешения на работу для сети МАФов – "ракушек" для ведения торговли в центре Киева", – написал Бутусов в Facebook.

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По словам журналиста, Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве, он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Бутусов напомнил, что Ермак до своего прихода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве.

"Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы Слуг народа в столице", – отметил Бутусов.

Не первый скандал в "Слуге народа"

Это уже не первый "слуга народа", которого обвиняют во взятке. Недавно депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ задержали на взятке в размере 558 тыс. грн.

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По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении. На данный момент на 11 февраля назначен суд, на котором Кузьминых изберут меру пресечения.

Также заведено дело о предложении неправомерной выгоды полицейским против нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина, который замешан в скандале с ДТП. В Сети опубликовано видео, где Трухин на месте аварии предлагает правоохранителям взятку, чтобы ему дали уйти с места происшествия.

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