НАБУ затримало "слугу народу" під час передачі хабаря – ЗМІ

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НАБУ затримало на хабарі "Слугу народу" Владислава Трубіцина, повідомляє журналіст Юрій Бутусов. За його словами, це близька людина до голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Кілька хвилин тому детективи НАБУ затримали при отриманні хабаря Слугу народу, голову комісії Київради з підприємництва та благоустрою Владислава Трубіцина, а також його помічника при отриманні хабаря в 1 мільйон 260 тисяч гривень. Хабарники вимагали гроші від підприємця за видачу річного дозволу МАФів – "черепашок" для ведення торгівлі в центрі Києва" , – написав Бутусов у Facebook.

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За словами журналіста, Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві, він пов'язаний із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Бутусов нагадав, що Єрмак до свого приходу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві.

"Трубіцин є одним з найбільш впливових та довірених осіб ОП у Києві, одним з тих, хто вирішує будь-які питання Слуг народу у столиці", – зазначив Бутусов.

Не перший скандал у "Слузі народу"

Це вже не перший "слуга народу", якого звинувачують у хабарі. Нещодавно депутата із "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ затримали на хабарі у розмірі 558 тис. грн.

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За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги у укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру. На даний момент на 11 лютого призначено суд, на якому Кузьміних оберуть запобіжний захід.

Також заведено справу про пропозицію неправомірної вигоди поліцейським проти нардепа із "Слуги народу" Олександра Трухіна, який замішаний у скандалі із ДТП. У Мережі опубліковано відео, де Трухін на місці аварії пропонує правоохоронцям хабар, щоб йому дали піти з місця події.

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