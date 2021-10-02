"Слуга народа" начинает процедуру отзыва Разумкова с должности

В Трускавце решили отозвать Разумкова с должности спикера ВР. Коллаж "Сегодня"

С 30 сентября по 2 октября проходит выездной съезд партии "Слуга народа", на котором обсудили отставку председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Депутатами фракции принято решение начать процедуру отзыва его с занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram.

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"На фракции "слуги народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности", – написала она.

Как развивались события

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.

После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.

На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".