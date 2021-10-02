"Слуга народу" починає процедуру відкликання Разумкова з посади

У Трускавці вирішили відкликати Разумкова з посади спікера ВР. Колаж "Сьогодні"

З 30 вересня по 2 жовтня проходить виїзний з'їзд партії "Слуга народу", на якому обговорили відставку голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Депутатами фракції прийнято рішення розпочати процедуру відкликання його з займаної посади.

Про це повідомляє прес-секретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук в Telegram.

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"На фракції "Слуга Народу" обговорили питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення у понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із займаної посади", – написала вона.

Як розвивалися події

30 вересня прес-секретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамія з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.

Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Джерела "Сегодня" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорював.

На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту з "Слугою народу".