СБУ испортила планы Разумкова в Харькове: заявление экс-спикера

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Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в Харькове Службой безопасности Украины была сорвана пресс-конференция, где он должен был выступать.

Об этом он рассказал у себя в Телеграм-канале.

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"Случайно" исчез свет"

"Сегодня в Харькове мы с коллегами планировали представить нашу местную команду и провести пресс-конференцию. Однако мероприятие было сорвано Службой безопасности Украины – в помещении, где должно было проходить общение со СМИ, "случайно" за час до этого исчез свет, а нас не пустили внутрь", – написал Разумков.

По его словам, СБУ "упорно просила харьковских журналистов не посещать пресс-конференцию":

"Поэтому я благодарен всем журналистам, которые сегодня все-таки пришли. На фоне угрозы эскалации со стороны российского агрессора СБУ занимается борьбой с политическими оппонентами вместо того, чтобы заниматься вопросами национальной безопасности. Хотел бы обратиться к власти и призвать не тратить силы на борьбу с нами. Мы всегда найдем возможность пообщаться с нашими единомышленниками".

Также Разумков отметил, что у его команды "амбициозные планы и множество задач".

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