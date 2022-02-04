Разумков объяснил, объединится ли с Кличко

Экс-спикер поделился планами в политике

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Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о возможности политического союза с мэром Киева Виталием Кличко.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" Разумкову задали вопрос, почему он, в отличие от многих оппозиционных политиков, не посетил съезд партии Кличко "Удар".

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"У меня были другие дела. Коллеги проводили съезд, я желаю им успехов", – ответил он.

Экс-спикер также прокомментировал заявление Кличко, что тот не исключает политического объединения с Разумковым.

"Мы по состоянию на сегодня строим свою политическую силу, строим ее с нуля, с новой командой, с нашей командой. Я надеюсь, что у нас все получится. Объединяться пока ни с кем не планирую точно", – отметил политик.

Политические перспективы Разумкова

Дмитрий Разумков планирует в течение нескольких месяцев создать собственную политическую партию.

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24 января Дмитрий Разумков представил свою общественную организацию "Команда Разумкова".

7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности председателя Верховной Рады. На его место был назначен Руслан Стефанчук.

Но этого "слугам" показалось мало, и заговорили уже о возможном лишении депутатского мандата. На ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арахамия и Разумков повздорили по этому поводу.

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Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его мнению, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.

Также экс-спикер уверен, что монобольшинство "Слуги народа" в парламенте долго не просуществует. В тоже время есть перспективы развития межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика".

Также Разумков намерен принимать участие в президентских и парламентских выборах.