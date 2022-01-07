Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане Ультиматум России НАТО Ультиматум России НАТО 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Многие уйдут: Разумков предупредил о распаде "Слуг" в Раде

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 января, 21:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Политик считает, что у его объединения прекрасное политическое будущее
Радумков не верит в светлое будущее "Слуг" / Коллаж "Сегодня"
Радумков не верит в светлое будущее "Слуг" / Коллаж "Сегодня"

Монобольшинство партии "Слуга народа" в парламенте может долго не просуществовать, если и дальше будут происходить те процессы, которые мы сейчас наблюдаем. В тоже время есть перспективы развития межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика".

Об этом рассказал бывший спикер Верховной Рады и глава МФО Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

Перспективы

"Я думаю, будет еще достаточно народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые присоединятся к объединению "Разумная политика". И в стенах парламента народные депутаты Украины и другие представители разных ветвей власти в разных регионах готовы будут сделать так, чтобы украинская политика, наконец, стала разумной", – заявил Разумков и добавил, что "50 лет ждать не будем".

На вопрос возможного распада парламентского монобольшинства Разумков ответил, что пока это неизвестно.

"Я не знаю, у меня точно не стоит задание что-то разваливать. Я всегда на продолжении своей жизни и во время своей работы в стенах парламента делал так, чтобы наоборот создавать, а не разрушать. Тут будет в первую очередь зависеть от них. Потому что, если дальше будет продолжаться то, что сейчас там происходит сегодня, то я думаю, что через некоторое время будет меньше 10%. И результат для них будет, к сожалению, именно такой", – отметил политик.

Реклама

Ситуация

  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что для актуализации темы досрочных выборов нужны юридические основания и существенные политические кризисы. По его словам, ни первого, ни второго на сегодняшний день нет.
  • Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что теоретически возможность лишения мандата Дмитрия Разумкова до сих пор остается, однако юридически это решение достаточно сложное.
  • Напомним, 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности председателя ВР. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был назначен Руслан Стефанчук.
  • Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его мнению, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
7 января. Уолтер Шерман Гиффорд. 95 лет назад (1927) состоялся первый трансатлантический телефонный разговор между Нью-Йорком (США) и Лондоном (Великобритания). И это случилось при непосредственном участии нашего героя дня…
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

28 819

заболело за неделю в Украине

-6%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять