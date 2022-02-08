Санкции сейчас! Маркарова назвала три уровня борьбы против России

Оксана Маркарова рассказала также о пакете военной помощи. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина работает с Западом над тремя уровнями сдерживания агрессии Российской Федерации.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Укринформ.

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Уровни сдерживания

Первым уровнем Маркарова назвала политическое сдерживание, над которым, по ее словам, успешно работает дипломатическая команда Украины.

Второй уровень – это санкции против России. Маркарова отметила, что "санкции должны быть введены сейчас, поскольку Путин уже напал на Украину и незаконно удерживает часть территорий".

По ее мнению, третий уровень – это укрепление оборонного потенциала Украины. Среди прочего, Оксана Маркарова рассказала о пакете военной помощи, который был одобрен президентом США Джо Байденом.

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"Это было очень своевременно и очень высоко оценено в Украине", – отметила она.

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Помощь Украине

Также посол заявила, что Украина нуждается в помощи Запада для поддержания экономической стабильности.

По ее словам, гибридная агрессия со стороны РФ предполагает не только военную угрозу, но и "давление на всех наших международных партнеров, а также на всех инвесторов и бизнес, чтобы они ушли из Украины".

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Угроза со стороны РФ

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года. При этом эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

Кроме этого, CNN рассказали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

31 января Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что если над Киевом появятся российские самолеты, то столицу будут защищать системой противовоздушной обороны. В Минобороны подчеркнули, что украинское небо сейчас под защитой.

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