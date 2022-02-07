Шмыгаль напомнил Европе, чем Россия будет воевать против нее

Премьер подчеркнул важность противодействия гибридным угрозам

Украинский премьер обеспокоен угрозой РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече в Киеве обсудили вопросы обороны, энергетической безопасности и экономики. Главным оружием Кремля против Европы, по словам премьера, может стать российский газопровод "Северный поток-2".

Как отметил Шмыгаль, Украина "максимально консолидирует своих основных международных партнеров" и рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Германии. Он подчеркнул важное значение противодействия гибридным угрозам со стороны РФ, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Шмыгаль также подчеркнул, что российский газопровод "Северный поток-2" может быть использован Кремлем как энергетическое оружие против Европы.

Денис Шмыгаль и Анналена Бербок обсудили угрозы для Украины и Европы / Фото: Кабинет министров Украины

Как отметил премьер, несмотря на российскую агрессию, Украина продолжает реализацию реформ. Он поблагодарил Германию за многолетнюю действенную поддержку в этом направлении.

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Глава украинского правительства поздравил ФРГ с началом председательства в G7 и выразил надежду, что поддержка Украины будет продолжаться.

В заключение премьер-министр Украины подчеркнул, что "европейская и евроатлантическая интеграция остаются неизменным курсом для правительства Украины".

/ Фото: Кабинет министров Украины

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