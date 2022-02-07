Шмыгаль напомнил Европе, чем Россия будет воевать против нее

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече в Киеве обсудили вопросы обороны, энергетической безопасности и экономики. Главным оружием Кремля против Европы, по словам премьера, может стать российский газопровод "Северный поток-2".
Как отметил Шмыгаль, Украина "максимально консолидирует своих основных международных партнеров" и рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Германии. Он подчеркнул важное значение противодействия гибридным угрозам со стороны РФ, сообщает пресс-служба Кабмина.
Шмыгаль также подчеркнул, что российский газопровод "Северный поток-2" может быть использован Кремлем как энергетическое оружие против Европы.
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Как отметил премьер, несмотря на российскую агрессию, Украина продолжает реализацию реформ. Он поблагодарил Германию за многолетнюю действенную поддержку в этом направлении.
Глава украинского правительства поздравил ФРГ с началом председательства в G7 и выразил надежду, что поддержка Украины будет продолжаться.
В заключение премьер-министр Украины подчеркнул, что "европейская и евроатлантическая интеграция остаются неизменным курсом для правительства Украины".
Бербок приехала поддержать Украину
- Глава МИД Германии Анналена Бербок в Киеве заявила, что Запад готов ввести жесткие экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину, несмотря на возможные экономические потери.
- В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с Бербок отметил, что ни Германия, ни Украина не стремятся к силовому решению конфликта и "сосредоточены на дипломатическом урегулировании нынешнего кризиса". По словам Кулебы, есть три вопроса, по которым Украина не пойдет на уступки РФ.
- Дмитрий Кулеба также сообщил, что Германия не склоняла Украину к уступкам из-за угрозы со стороны Российской Федерации.
- Также Киев и Берлин нашли потенциальное решение о поставках вооружения Украине.