Саакашвили потерял сознание, его поместили в реанимацию

Власти не хотят отправлять обвиняемого Саакашвили в гражданскую тюрьму / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Адвокат арестованного третьего президент Грузии, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили заявил, что политик уже начал терять сознание. Днем его поместили в тюрьменую больницу в реанимационное отделение.

Об этом сообщает грузинское агентство "Грузия online".

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Что произошло

Адвокат Бека Басилая сообщил, что Саакашвили потерял сознание, когда выходил из комнаты. Его на носилках забрали опять в тюремную больницу.

Позже врач-реаниматолог этой больницы рассказал журналистам, что политик переведен в реанимацию тюремной больницы, в настоящее время его состояние стабильное.

"Была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен", — заявила врач.

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