Саакашвили потерял сознание, его поместили в реанимацию

Власти не хотят отправлять обвиняемого Саакашвили в гражданскую тюрьму / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Адвокат арестованного третьего президент Грузии, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили заявил, что политик уже начал терять сознание. Днем его поместили в тюрьменую больницу в реанимационное отделение.
Об этом сообщает грузинское агентство "Грузия online".
Что произошло
Адвокат Бека Басилая сообщил, что Саакашвили потерял сознание, когда выходил из комнаты. Его на носилках забрали опять в тюремную больницу.
Позже врач-реаниматолог этой больницы рассказал журналистам, что политик переведен в реанимацию тюремной больницы, в настоящее время его состояние стабильное.
"Была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен", — заявила врач.
49 день голодовки
- Утром 18 ноября группа врачей под эгидой грузинского омбудсмена констатировала – по многим жизненным показателям состояние здоровья Саакашвили критическое. Его рекомендовали перевести в гражданскую многофункциональную клинику.
- У 18-го учреждения в Глдани, где содержится политик, собрались его сторонники и политики "Единого национального движения".
- Днем ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о том, что у Саакашвили очень плохие анализы. Спасти ситуацию мог бы его личный врач Нику Кипшидзе, но его не пускают к заключенному.
- На этой неделе Европейский суд по правам человека признал угрозу жизни Саакашвили. Дело Саакашвили против Грузии получило статус приоритетного в ЕСПЧ.