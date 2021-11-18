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Саакашвили потерял сознание, его поместили в реанимацию

Ирина Ковальчук
18 ноября, 18:39
Как прошел 49 день голодовки в тюрьме третьего президента Грузии

Власти не хотят отправлять обвиняемого Саакашвили в гражданскую тюрьму / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Адвокат арестованного третьего президент Грузии, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили заявил, что политик уже начал терять сознание. Днем его поместили в тюрьменую больницу в реанимационное отделение.

Об этом сообщает грузинское агентство "Грузия online".

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Что произошло

Адвокат Бека Басилая сообщил, что Саакашвили потерял сознание, когда выходил из комнаты. Его на носилках забрали опять в тюремную больницу.

Позже врач-реаниматолог этой больницы рассказал журналистам, что политик переведен в реанимацию тюремной больницы, в настоящее время его состояние стабильное.

"Была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен", — заявила врач.

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49 день голодовки

  • Утром 18 ноября группа врачей под эгидой грузинского омбудсмена констатировала – по многим жизненным показателям состояние здоровья Саакашвили критическое. Его рекомендовали перевести в гражданскую многофункциональную клинику.
  • У 18-го учреждения в Глдани, где содержится политик, собрались его сторонники и политики "Единого национального движения".
  • Днем ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о том, что у Саакашвили очень плохие анализы. Спасти ситуацию мог бы его личный врач Нику Кипшидзе, но его не пускают к заключенному.
  • На этой неделе Европейский суд по правам человека признал угрозу жизни Саакашвили. Дело Саакашвили против Грузии получило статус приоритетного в ЕСПЧ.