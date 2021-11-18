Едва стоит на ногах. В Грузии заявили о критическом состоянии Саакашвили

Группа врачей дала свое заключение по состоянию политика в тюрьме – оно не утешительное

Саакашвили просят срочно перевести в нормальную клинику. Коллаж "Сегодня"

Группа врачей под эгидой грузинского омбудсмена констатировала – по многим жизненным показателям состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили критическое. Его рекомендовали перевести в гражданскую многофункциональную клинику.

Об этом пишет Интерфакс.

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Эта группа действует параллельно созданному властями консилиуму врачей и дала свое заключение по состоянию политика в тюрьме.

"Состояние здоровья Михаила Саакашвили в настоящее время критическое по многим жизненным показателям, поэтому мы считаем, что тюремная больница не готова оказать находящемуся в таком критическом состоянии необходимое лечение. Так как Михаил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем его состояние будет ухудшаться. Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут оказать полноценное лечение", – сказал врач Георгий Григолия.

В свою очередь одна из лидеров грузинской оппозиции Эка Херхеулидзе, встретившаяся с Саакашвили в тюремной больнице, подтвердила его "крайне тяжелое" состояние.

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"У Михаила Саакашвили сегодня резко повысилось давление. Он с трудом передвигается и не в состоянии держать равновесие, стоя на ногах", – сказала она.

У Саакашвили дела все хуже