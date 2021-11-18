Едва стоит на ногах. В Грузии заявили о критическом состоянии Саакашвили

Группа врачей под эгидой грузинского омбудсмена констатировала – по многим жизненным показателям состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили критическое. Его рекомендовали перевести в гражданскую многофункциональную клинику.
Об этом пишет Интерфакс.
Эта группа действует параллельно созданному властями консилиуму врачей и дала свое заключение по состоянию политика в тюрьме.
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"Состояние здоровья Михаила Саакашвили в настоящее время критическое по многим жизненным показателям, поэтому мы считаем, что тюремная больница не готова оказать находящемуся в таком критическом состоянии необходимое лечение. Так как Михаил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем его состояние будет ухудшаться. Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут оказать полноценное лечение", – сказал врач Георгий Григолия.
В свою очередь одна из лидеров грузинской оппозиции Эка Херхеулидзе, встретившаяся с Саакашвили в тюремной больнице, подтвердила его "крайне тяжелое" состояние.
"У Михаила Саакашвили сегодня резко повысилось давление. Он с трудом передвигается и не в состоянии держать равновесие, стоя на ногах", – сказала она.
У Саакашвили дела все хуже
- После перевода украинско-грузинского политика в новую тюремную больницу, состояние здоровья у него не улучшилось, а голодовку он не прекратил. Недавно его личный врач заявил об ухудшении состояния Саакашвили, что тот даже не смог встать с кровати.
- 16 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова прилетела в Грузию, но ее не пустили к политику. Она хотела обсудить условия содержания узника. В Министерстве юстиции Грузии назвали причину, почему не пустили Денисову.
- Сын Саакашвили обратился в грузинской власти с просьбой прекратить убийство отца. То, что происходит сейчас в тюрьме, он назвал "опасной и уродливой расправой".
- Тем временем Европейский суд по правам человека признал угрозу жизни Саакашвили. Дело Саакашвили против Грузии получило статус приоритетного в ЕСПЧ.