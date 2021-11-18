Саакашвілі знепритомнів, його помістили в реанімацію

Влада не хоче відправляти обвинуваченого Саакашвілі у громадянську в'язницю / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Адвокат заарештованого третього президент Грузії, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі заявив, що політик уже почав непритомніти. Вдень його помістили до в'язниці в реанімаційне відділення.

Про це повідомляє грузинська агенція Грузія online.

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Що сталося

Адвокат Бека Басілая повідомив, що Саакашвілі знепритомнів, коли виходив з кімнати. Його на ношах забрали знову до тюремної лікарні.

Пізніше лікар-реаніматолог цієї лікарні розповів журналістам, що політика переведено до реанімації тюремної лікарні, наразі його стан стабільний.

"Була короткострокова втрата свідомості, був високий тиск та були нестабільні глікемічні показники. Він лежить у реанімації, і там чергує реаніматолог. Він повністю контактний", – заявила лікар журналістам.

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